Tani samochód od komornika? Sprawdź nowe licytacje komornicze w woj. śląskim [STYCZEŃ 2020]

Co miesiąc w województwie śląskim odbywa się mnóstwo licytacji komorniczych. Dla jednych to osobista tragedia, a dla drugich szansa na... dobry biznes. Do kupienia wystawiane są domy, działki, sprzęt RTV i AGD, maszyny rolnicze, czy sprzęt komputerowy. Wylicytować można również samochody osobowe znanych marek - m.in. Toyota, BMW, Mercedes, Ford i Renault. Ceny wywołania aut są zazwyczaj bardzo niskie! Oferty ze stycznia 2020 roku znajdziecie w galerii.