Targ staroci w Gliwicach. Kiedy i gdzie go znajdziesz? Sprawdziliśmy. Trafisz tu prawdziwe perełki! Zobacz ZDJĘCIA

Targ staroci w Gliwicach

Każdy miłośnik eksponatów z minionych epok wie, że na targu staroci w Gliwicach upoluje prawdziwe perełki. Co tydzień w niedzielę na plac przy ulicy Lipowej zjeżdżają się dziesiątki handlarzy i kupców. Można spotkać tutaj nastolatków i starszych panów w garniturach. Niektórzy poszukują konkretnych przedmiotów, inni po prostu się rozglądają i decydują spontanicznie, pod wpływem impulsu.

Zobacz zdjęcia z ostatniego pchlego targu w naszym mieście!

Największym zainteresowaniem cieszą się niebywale monety, książki oraz porcelana. Panie wybierają filiżanki i talerzyki po kilka złotych sztuka z wielkich kartonów. Porcelanowe bibeloty ozdobione są pięknymi, subtelnymi wzorami. Panowie kręcą się wokół straganów z numizmatami. Tutaj ceny są już zdecydowanie wyższe.

Wśród eksponatów do sprzedaży znajdujemy akcesoria kuchenne, takie jak drewniane młynki do mielenia kawy czy finezyjne kryształowe misy. Są też kieliszki do mocniejszych trunków, z delikatnym ręcznie malowanym wzorem polnych kwiatów.