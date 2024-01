Te sprzęty zużywają najwięcej prądu! Chcesz zaoszczędzić? Wyciągnij je z gniazdka

Jak realnie wpłynąć na wysokość rachunków? Kupując czy wymieniając sprzęt na nowy, należy zwracać uwagę na najwyższą klasą energetyczną – im wyższa, tym niższe rachunki będziemy płacić w przyszłości. Warto też pamiętać, by nieużywane urządzenia wyłączać z prądu, nie pozostawiając ich w trybie stand-by.

Jak samodzielnie sprawdzić pobór prądu?

Jak podaje PGNiG, należy przygotować do tego kilka danych, które będą potrzebne do obliczeń. Przede wszystkim należy zapisać, ile czasu pracują poszczególne urządzenia w godzinach. Potem trzeba sprawdzić moc każdego sprzętu podaną w watach (W). To konieczne, ponieważ konkretne urządzenia zużywają różną ilość energii elektrycznej. Gdzie znaleźć moc urządzenia? Taka informacja jest podawana często w instrukcji, a na pewno znajduje się na tabliczce znamionowej sprzętu.