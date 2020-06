Technologia ze Śląska pomoże szkołom w walce z wirusem

Śląska firma TIMATE – twórca systemu do zarządzania personelem i jego bezpieczeństwem – na początku pandemii wprowadziła do swojego rozwiązania funkcjonalności pomagające w walce z zagrożeniem.

System TIMATE powstał z myślą przede wszystkim o przemyśle i tam był do dziś wdrażany. Rynek sam jednak dostrzegł, że potencjał tego rozwiązania jest znacznie większy. Dostaliśmy zapytanie z Portugalii, czy nie moglibyśmy dostosować naszego narzędzia do potrzeb szkoły. Zrobiliśmy to - mówi Sebastian Młodziński, CEO TIMATE

Nowe możliwości systemu TIMATE dostosowanego do potrzeb szkół to:

- Czy to w firmie, czy w placówce edukacyjnej system dba głównie o bezpieczeństwo, a to – zwłaszcza w obecnym, trudnym czasie związanym z COVID-19 – jest priorytetem zarządzających - dodaje Młodziński.

- Powrót do szkół po wakacjach będzie wyjątkowo trudny. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą musieli prawdopodobnie przywyknąć do pracy w zupełnie innych warunkach. Należy spodziewać się, że wprowadzony zostanie reżim sanitarny. Nasz system pozwala funkcjonować zgodnie z nim - mówi Sebastian Młodziński.

- Uczniowie często tłumaczą, że muszą mieć przy sobie telefony, aby ich opiekunowie wiedzieli, gdzie są i czy wszystko jest z nimi w porządku. Nasz system daje takie same, a nawet znacznie większe możliwości. Jednocześnie chroni przez dekoncentracją, a karta ma kilkaset razy mniejsze promieniowanie niż komórka – dodaje Sebastian Młodziński z TIMATE.

Prostota i wielojęzyczność

Nad dostosowaniem systemu do potrzeb szkół TIMATE współpracował z gliwicką firmą Euvic IT, mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych projektów IT.

- Od razu dostrzegliśmy potencjał rozwiązania TIMATE – mówi Bartłomiej Łatka, dyrektor sprzedaży w Euvic IT. - Każdego dnia pomagamy naszym klientom w zrozumieniu krytyczności procesów IT oraz w poprawie ich efektywności. Znamy potrzeby przedsiębiorstw i instytucji w zakresie IT, dlatego jesteśmy w stanie, na bazie ich analizy, proponować najlepsze, odpowiadające im rozwiązania. W przypadku TIMATE zwróciliśmy szczególną uwagę na wielojęzyczność narzędzia, jego bezpieczeństwo, a także prostotę w użytkowaniu i zarządzaniu. To bardzo ważne dla takich klientów jak placówki edukacyjne.

Rozwiązanie TIMATE może zostać zintegrowane z funkcjonującymi już w szkołach narzędziami, takimi jak Librus czy Vulcan, oraz uzupełniane o inne funkcjonalności, między innymi opcję logowania dla klas 1-3.