Tego NIE kupuj dziecku! Te niebezpieczne zabawki są szkodliwe dla zdrowia i życia. Masz je w domu? Pozbądź się ich natychmiast! Redakcja

Dzień Dziecka już jutro! By uczcić ten wyjątkowy czas, rodzice i krewni ofiarują swoim pociechom przeróżne prezenty. Są to najczęściej słodycze, zabawki, sprzęty elektroniczne, ale także biżuteria, czy odzież. I tutaj pojawia się pytanie - jak tak popularne produkty mogą być niebezpieczne dla zdrowia? Otóż niestety mogą. Dlatego warto zapoznać się z aktualną listą, by nie narazić naszych bliskich na niebezpieczeństwo i uniknąć wielkiego rozczarowania. W naszej galerii znajdziecie informacje o artykułach NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA waszych dzieci.