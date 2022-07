Ten opuszczony szpital w Raciborzu jest nawiedzony. Po zmroku dzieją się w nim dziwne rzeczy! ZDJĘCIA Danuta Pałęga

Tajemnicze głosy, trzaskanie drzwi i kroki na strychu... Czy w opuszczonym szpitalu naprawdę straszy? Ci, którzy odwiedzili go po zmroku, są co do tego pewni. Zobaczcie mrożące krew w żyłach zdjęcia nawiedzonego szpitala i prosektorium w Raciborzu!