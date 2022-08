Tężnia solankowa w Gliwicach ochłodzi i podreperuje Twoje zdrowie. Jak dojechać i gdzie zaparkować? Sprawdź! ZDJĘCIA Danuta Pałęga

Tężnia solankowa w Gliwicach (ulica Chorzowska), ukryta wśród roślinności Parku Kultury i Wypoczynku na Zatorzu, cieszy się ogromną popularnością. Nie trzeba jechać do Ciechocinka! Można tutaj usiąść i odpocząć na łonie natury, wdychając zdrowotny roztwór solanki. Miasto przygotowało leżaki i ławki. To miejsce jest po prostu piękne! Skorzystacie z niego bezpłatnie. Sprawdźcie jak dojechać do tężni, gdzie zaparkować i obejrzyjcie jej ZDJĘCIA.