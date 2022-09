Tężnia solankowa w Gliwicach. Zadbaj o zdrowie niezależnie od pory roku. Jak dojechać i gdzie zaparkować? Sprawdź! ZDJĘCIA Danuta Pałęga

Gliwicka tężnia to obiekt mierzy niemal 8 metrów wysokości, 13 szerokości i 40 długości. Drewniane ławeczki i zadaszenia pozwalają na korzystanie z solanki także w deszczowe dni. Danuta Pałęga / Polska Press Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Tężnia solankowa w Gliwicach (ulica Chorzowska), ukryta wśród roślinności Parku Kultury i Wypoczynku na Zatorzu, to idealna propozycja na wycieczkę nawet jesienią. Nie trzeba jechać do Ciechocinka! Można tu odpocząć na łonie natury, wdychając zdrowotny roztwór solanki. Miasto przygotowało ławki. Sprawdźcie jak dojechać do tężni, gdzie zaparkować i obejrzyjcie jej zdjęcia.