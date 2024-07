Tłumy ludzi na Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice w Gliwicach. Kąpielisko, boiska do siatkówki, pole namiotowe... Zobacz ZDJĘCIA z soboty

Upalna sobota w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice. Tak wypoczywamy w weekend

Czechowice to zbiornik powstały po byłej piaskowni. Mieści się przy ul. Rekreacyjnej 53D. Jest dość głęboki, ale ma też krystalicznie czystą wodę. Nagrzana przez słońce zachęcała do kąpieli i korzystania ze sprzętu wodnego. W wodzie pluskali się starsi i młodsi, w przerwach między wypoczynkiem na terenie ośrodka.

Mamy tutaj piaszczystą plażę. Jest także wydzielone miejsce do kąpieli dla dzieci z mini zjeżdżalnią. Są przygotowane miejsca dla rowerów. Bez problemu możemy wypoczywać na kocach, leżakach, urządzić sobie letni piknik. Kąpielisko jest w sezonie strzeżone przez ratowników WOPR. Można też skorzystać m.in. z boisk do siatkówki plażowej i piłki nożnej,placu zabaw dla dzieci, rampy dla rolkarzy. Nie brakuje też punktów gastronomicznych, grillowiska, a także zaplecza sanitarnego. A jeśli ktoś lubi takie atrakcje, to czeka również park linowy.