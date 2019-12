To bodaj najbardziej oświetlony świątecznie dom w woj. śląskim! Zobaczcie zdjęcia.

Przyjeżdżają do Przyszowic mieszkańcy odległych części regionu, a także zaglądają do niego odwiedzający krewnych z Niemiec, Anglii czy z Włoch.

- Przyjeżdżają z dziećmi, robią zdjęcia. Ostatnio była u mnie rodzina z Chałupek, to odległość 60 km w jedną stronę, specjalnie przyjechali - opowiada z radością pan Marian.

Bo to taki jego świąteczny, coroczny gest dla wszystkich. Rozsławia tym także swoją miejscowość i region, bo coraz głośniej o nim także w kraju, przyjeżdżają do niego media. On sam nie wyobraża sobie, by tego świątecznego obyczaju każdego roku nie kontynuować.