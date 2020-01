To był potężny atak zimy - zamknięte szkoły, nieprzejezdne drogi...! Pamiętacie początek stycznia 2002?

Oto jak media relacjonowały atak zimy 2 i 3 stycznia 2002: "Po południu na terenie województwa śląskiego odciętych od głównych szlaków komunikacyjnych było 58 miejscowości. Najgorsza sytuacja jest w powiecie częstochowskim, gdzie odciętych od świata jest 47 miejscowości. na drodze krajowej nr 1 na odcinku Podwarpie - Brudzowice (ruch wahadłowy). Przedłużono ferie i dzieci nie chodziły do szkoły".

2 stycznia 2020 mrozu nie będzie, śniegu też. W mieście możemy się cieszyć, że zimy nie ma, ale narciarze narzekają na brak śniegu. Dawniej zimy bardziej dawały nam się we znaki. Ataki zimy zaś kilka razy były właśnie na początku roku. Na przykład w styczniu 2002. Pamiętacie zasypane drogi, gęsty śnieg i paraliż komunikacji? Tak było w całej południowej Polsce, również w woj. śląskim.

Zablokowana była gierkówka z Katowic do Warszawy, i to w kilku miejscach - przez nawet kilkumetrowe zaspy. Tak było pod Łodzią. W Siewierzu z kolei drogę zablokowały ciężarówki. Kilkadziesiąt aut stało na pasie w kierunku Katowic. Objazd nie był możliwy, ponieważ lokalne drogi były w o wiele gorszym stanie niż DK1. Na drogach zalegało nawet do półtora metra śniegu. W zaspach utykały karetki pogotowia, wozy straży pożarnej i pługi drogowców. Zablokowane były też drogi w górach, m.in. Bielsko- Szczyrk (a wtedy nie było jeszcze trasy ekspresowej). Przejezdna była autostrada A4, ale pokryta śniegiem. Najtrudniejszy odcinek był w okolicach Góry św. Anny.

RMF relacjonował: - Do akcji ratunkowej wyruszyli w nocy ratownicy grupy jurajskiej GOPR, którzy transportowali chorych do miejsc, gdzie mogły dojechać karetki pogotowia. Zaspy odcięły też kilka miejscowości w rejonie Myszkowa, Zawiercia, Częstochowy i Lublińca. W wielu miastach została sparaliżowana komunikacja miejska. Na trasy nie wyjechały tramwaje i autobusy. Opóźnienia pociągów sięgają kilkudziesięciu minut. Pociąg relacji Bielsko-Gdynia utknął na wiele godzin w Herbach Nowych. Zablokowane jest przejście graniczne w Petrowicach. W kilkunastu szkołach w Śląskiem zawieszono zajęcia w szkołach i przedłużono ferie. Władze gmin Brenna, Milówka, Bzowa, Borowe Pole, Wielowieś i Koziegłowy zawiesiły zajęcia w szkołach do 4 stycznia.