To są NAJDROŻSZE ulice w Gliwicach - TOP 8. Sprawdź, gdzie ceny mieszkań są najwyższe!

Cena za metr kwadratowy mieszkania w Gliwicach wzrosłą przez ostatni miesiąc o 1.2 proc. i na dzień 1 marca wynosiła 5 139 zł (w zeszłym miesiącu było to 5077.94 zł)

Według serwisu SonarHome.pl w ostatnim miesiącu liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Gliwicach wynosiła 1157 i wzrosła ona o 105 w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Czas aktywności oferty na rynku to liczba dni, jaką średnio musimy poczekać, aż mieszkanie się sprzeda. W tym miesiącu w Gliwicach jest to 87 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł - poprzednio wynosił on 94 dni.