To są najmodniejsze osiedla w Gliwicach - poznaj TOP 12! Niemal każdy chce tutaj mieszkać, choć ale nie każdego stać

Modne osiedla w Gliwicach to z pewnością już nie blokowiska. Bo choć wielu gliwiczan mieszka w blokach na Koperniku, w Szobiszowicach czy na Waryńskiego i sobie swoje M chwali, to o tych osiedlach nie można powiedzieć, że są modne. Gliwiczanie, zwłaszcza młodzi, z bloków, zwłaszcza wieżowców uciekają, wybierając osiedla mniejsze: budowane przez deweloperów lub spółki TBS. Które zatem osiedla w Gliwicach są najmodniejsze? Paryskie, Bursztynowe, Glivia, Bajkowe, Wiśniowe Wzgórze, a może Radosne? Apartamenty i lofty, czyli Stara Cegielnia? A co jeśli dodamy do tego zestawu osiedle Milenium i... Sikornik?

Modne osiedle to takie, gdzie ludzie po prostu chcą mieszkać. Nie zawsze mogą, bo ceny mieszkań nie zawsze są na ich kieszeń. O mieszkania w tych lokalizacjach najczęściej pytają klienci i to tu mieszkania sprzedają się najszybciej. Ale nie każdy może tu mieszkać, bo często nowe osiedla deweloperskie są niewielkie, ceny wyśrubowane. Mieszkanie w takim miejscu ma dawać poczucie elitarności i luksusu. A ten nie jest dostępny dla każdego. Kupujący mieszkanie gliwiczanie najpierw pytają w agencjach nieruchomości o najmodniejsze osiedla, ale o tym, gdzie ostatecznie mieszkanie kupią decyduje często... ich zdolność kredytowa, która weryfikuje te ambicje. W rezultacie część mieszkańców osiedla się na tańszych i mniej prestiżowych osiedlach. Hipsterzy docenią mieszkania w centrum Gliwic, w loftach, albo nowoczesne kawalerki przypominające niewielkie apartamenty. Bogaci gliwiczanie niekoniecznie wybierają duże domy, często stawiają na modne, przestronne apartamenty. Inni doceniają kameralność niewielkich osiedli deweloperskich z ładnym widokiem na panoramę miasta, dobrą infrastrukturą i łatwym dojazdem do pracy. Jeszcze inni wolą mieszkać poza centrum, z dala od miejskiego zgiełku, ale jednak w niedalekiej odległości od pulsu miasta i stawiają np. na TBS-y. Tak, osiedla TBS od lat z mody nie wychodzą. Oczywiście modne osiedle dla każdego będzie oznaczało coś innego. Mają one jednak jeden wspólny mianownik: cena za metr kwadratowy, która potrafi być zawrotna. Oto kilka przykładowych cen za metr kw. mieszkania na najmodniejszych osiedlach w Gliwicach: 5 600 zł na os. Bursztynowym (ul. Kozielska)

5 900 zł na os. Radosnym II w Starych Gliwicach

6 000 zł na os. Stara Cegielnia (lofty)

6 900 zł na os. Glivia (ul. Daszyńskiego)

8 800 zł w Smart Royal Studios (ul. Pszczyńska)

8 800 zł na Sobieskiego 17a

8 950 zł na os. Apartamenty Zygmunta (ul. Zygmunta Starego)