Tragiczny wypadek w Gliwicach na autostradzie A4. Zderzyły się trzy tiry, jedna osoba nie żyje

Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w Gliwicach.

Jak poinformował nas we wtorek aspirant sztabowy Marek Broszkiewicz - dyżurny posterunku autostradowego w Gliwicach, we w nocy na 294 kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia trzech tirów. W wyniku kolizji zginął kierowca jednego z nich. Drugi poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.