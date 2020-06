Tragiczny wypadek w Łanach Wielkich na ulicy Łabędzkiej. Rowerzysta zginął pod kołami volvo

W czwartek, 11 czerwca, o godzinie 11.23 doszło do tragicznego wypadku przy ulicy Łabędzkiej w miejscowości Łany Wielkie.

Ponad 50-letni rowerzysta (policja ustala jego wiek i personalia) został śmiertelnie potrącony.

- Uderzył w niego jadący z naprzeciwka samochód osobowy marki Volvo. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo reanimacji, lekarz stwierdził zgon mężczyzny – wyjaśnia podinspektor Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Na miejscu nadal pracują służby policyjne, w obecności prokuratora. W miejscu wypadku nie ma ograniczenia prędkości, to nie jest teren zabudowany. Mieszkańcy mówią, że jest ram bardzo niebezpiecznie.

- Nie ma chodnika, to trasa z Kozłowa w stronę Łanów, kierowcy szaleją, jadą z dużą prędkością, to długa prosta. W końcu doszło do tragedii – mówi nam jeden z mieszkańców.