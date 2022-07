Transferowa ofensywa GTK Gliwice. Do drużyny dołączają kolejni zawodnicy, w tym wychowanek klubu Andrzej Azyan

Tydzień temu pisaliśmy o powrocie do drużyny GTK Gliwice Mateusza Szlachetki. W minionym sezonie grał on w Treflu Sopot. Po nim taką samą drogą poszedł wychowanek GTK, 19-letni Igor Krzych. - Cieszę się, że teraz trafię do zespołu ekstraklasy. To ogromne wyróżnienie – powiedział zawodnik.