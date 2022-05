Trasy rowerowe do 8 km od Gliwic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem w okolicy Gliwic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gliwic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Gliwicach ma być 24°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Gliwicach ma być 24°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa na stożek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 2 194 m

Suma zjazdów: 2 199 m

Pablojap poleca trasę rowerzystom z Gliwic

Trasa jest łatwa i przyjemna, możliwa do przejechania również po deszczu. Po wyjechaniu z Gliwic kierujemy się na Chudów. Możemy zatrzymać się przy zamku, ale ten fakt pominąłem, bo trasę do Chudowa opisałem już wcześniej. Dalej czeka nas bardzo fajny odcinek przez pola i las aż do Dębieńska. Tutaj już kierujemy się dość ruchliwym asfaltem prosto do szlaku na stożek. Sam stożek to usypana hałda o wysokości 351 m. W sumie są trzy stożki, ale nas interesuje ten najwyższy, bo z góry można zobaczyć całą okolicę. Przy dobrej widoczności można dostrzec zarys gór Beskidu Śląskiego. Szlak na hałdę jest stromy i nie da się na niego wjechać rowerem. Osobiście, przy dużym samozaparciu wszedłem na górę ciągnąc rower obok siebie, ale było to dość trudne. Na szczęście sam widok był bardzo fajny, cała okolica jak na dłoni. Wyruszając w drogę powrotną mijamy kopalnię Dębieńsko, istny relikt PRL, podobnie jak cała okolica.

