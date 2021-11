Trasy rowerowe do 8 km od Gliwic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Rowerem z Gliwic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gliwic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 listopada w Gliwicach ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 21 listopada w Gliwicach ma być 11°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 68,8 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 908 m

Suma zjazdów: 917 m

Rowerzystom z Gliwic trasę poleca JIMMYtm

Dziś Barbie wybrała się do pozostałości po obozie koncentracyjnym w Sławięcicach i pomnika upamiętniającego ówczesnych robotników. Niestety oznakowanie drogi do obozu bardzo słabe. O okolicznych bunkrach nie wspominając. W drodze powrotnej zahaczamy o Willę Vanillę. Trasa łatwa technicznie, rower trekkingowy lub crossowy idealny.

