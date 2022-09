Trasy rowerowe do 8 km od Gliwic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Trasy rowerowe w okolicy Gliwic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gliwic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna2

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 126,15 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 1 564 m

Suma zjazdów: 1 517 m

Rowerzystom z Gliwic trasę poleca JIMMYtm

Dosc długa trasa, idealna na pierwsza większą wycieczkę tej wiosny. Dużo asfaltu, lekko przeplatanego drogami ziemnymi i szutrowymi. Trasa bardzo łatwa jednak ze względu na odległość troszkę dająca w kość :)

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m