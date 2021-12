Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Gliwice, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gliwic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.12 a 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie pieniądze będą dostawać emeryci od stycznia - stawki. Mamy wyliczenia emerytur bez podatku [26.12.2021]”?

Przegląd tygodnia: Gliwice, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie pieniądze będą dostawać emeryci od stycznia - stawki. Mamy wyliczenia emerytur bez podatku [26.12.2021] Takie pieniądze będą dostawać emeryci od stycznia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. 📢 Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniami. Pobierz w ŚWIĘTA 2021 i wyślij najbliższym. Ponad sto kartek do wyboru Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie - z życzeniam. Za nami WIGILIA! Sprawdź KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne...

📢 Najlepsze życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Wyślij w ŚWIĘTA! Krótkie, śmieszne, religijne... - wyślij najbliższym Najlepsze życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Wczoraj była wigilia. Miliony telefonów rozgrzane były od olbrzymiej ilości wysyłanych życzeń i kartek świątecznych. Nie masz pomysłu na życzenia? Zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne...

Tygodniowa prasówka 26.12.2021: 19.12-25.12.2021 Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kevin sam w domu... po ŚLĄSKU! Widziałeś to? Obejrzyj "Som w doma" - WIDEO Wiele osób wprost nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez filmu „Kevin sam w domu”. Wspólne oglądanie tej kultowej komedii to świecka tradycja w tysiącach polskich domów. A jak losy młodego bohatera wyglądałyby... ze śląskim dubbingiem?

📢 Sklepy czynne w święta. Gdzie zrobimy zakupy 25 i 26 grudnia 2021? Sprawdź godziny otwarcia Gdzie zrobić zakupy w Boże Narodzenie? Biedronka, Odido, Dino, Żabka i Lidl podały godziny handlu. Wielu z nas zastanawia się gdzie zrobimy zakupy w Boże Narodzenie. O ile w piątek 24 grudnia wiele sklepów i popularnych dyskontów pozostało otwartych, choć w innych godzinach, to już 25-26 grudnia niektóre markety i galerie handlowe są nieczynne. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Gdzie kupisz NAJLEPSZY chleb w Gliwicach? Zapytaliśmy o to mieszkańców! Te piekarnie polecają gliwiczanie Gdzie kupisz NAJLEPSZY chleb w Gliwicach? W Święta Bożego Narodzenia sklepy i piekarnie są nieczynne, więc zakup pieczywa trzeba dobrze zaplanować. Zastanawiacie się, gdzie w Gliwicach kupimy najlepszy chleb? Zapytaliśmy o to mieszkańców na naszym Facebooku. Kliknijcie w galerię i zobaczcie listę polecanych piekarni!

📢 Wigilijne potrawy pełne znaczeń. Zobaczcie, co pojawia się na naszym stole i dlaczego? Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad? 📢 Śląskie: Gdzie wybrać się w Święta z rodziną? Podpowiadamy, które atrakcje są czynne! ROZRYWKA. Kiedy już pojedliśmy i porozmawialiśmy z najbliższymi i mamy dość siedzenia za stołem warto wybrać się gdzieś z rodziną i spędzić trochę czasu aktywnie. Atrakcji w naszym regionie bowiem nie brakuje. Mamy dla Was więc kilka propozycji - zarówno pod dachem, jak i pod chmurką. Kliknijcie w galerię i sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z rodzinką!

📢 Smog w Śląskiem znów atakuje! Miejscami nawet ponad 500 proc. normy Jakość powietrza w województwie śląskim dzisiaj jest fatalna. Smog ponownie daje się we znaki mieszkańcom całego regionu. W czwartek 23 grudnia czujniki zanieczyszczenia powietrza rozmieszczone na stacjach pomiarowych znów mocno poszybowały w górę. Fatalną jakość powietrza mamy m. in. w rejonie Tychów, Pszczyny i Bytomia. Sprawdź, jakie są wskazania czujników w różnych miastach 📢 Koronawirus w Śląskiem: Mamy 2204 nowych zakażeń. W Polsce przybyło 17 156 przypadków. To nowe dane z 23 grudnia 2021 23 grudnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2204 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim - najwięcej m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Zmarły kolejne 84 osoby. W całej Polsce odnotowano 17 156 zachorowań, natomiast zgonów 616. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 W Śląskim wciąż bardzo dużo zgonów! Gdzie jest najgorzej? Tam sytuacja wciąż jest trudna! W środę 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 021 nowych zakażeniach - to o 26 proc. mniej zachorowań niż w ubiegłą środę. Więcej jest za to niestety zgonów, aż 775 - o 16 proc. więcej. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? W których miastach zachorowań jest już bardzo mało a gdzie koronawirus nie odpuszcza? 📢 PILNE! Masz te leki w apteczce? Absolutnie ich nie zażywaj! Sprawdź najnowszą LISTĘ wycofanych lekarstw - GRUDZIEŃ 2021 KOMUNIKAT. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w grudniu 2021 kolejne już decyzje dotyczące wycofania leku ze sprzedaży - to znany lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajający, umiarkowanie nasennym, zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych. To już kolejne lekarstwa, wycofane przez GIF w ostatnich miesiącach! Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce - obejrzyj je w naszej galerii. I co ważne - absolutnie ich nie zażywaj! Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe.

📢 TOP 10 prezentów dla dziewczynki pod choinkę. Co kupić córce na Święta 2021? Zobacz te pomysły! PREZENTY Bajka o księżniczkach, lalka, puzzle z ulubionym motywem, a może piękna sukienka? W sklepach przed świętami propozycji na prezent dla dziewczynki jest wiele, a wybór odpowiedniego tym samym do łatwych nie należy. Może przydadzą się Wam nasze podpowiedzi. Zebraliśmy dla was 10 najciekawszych prezentów na święta 2021. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 W Śląskim tylko CZERWONE i ŻÓŁTE strefy! Tak wyglądałby podział na strefy! Gdzie jest najgorzej? Sprawdź swoje miasto Pandemia. We wtorek 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 806 nowych zakażeniach, to o 21 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 538 osób - niestety więcej niż przed tygodniem. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?