Tygodniowy przegląd prasy 31.10.2021: Gliwice, 24.10-30.10.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

W sobotę 23 października w Club 80, zorganizowano imprezę "COCKTAILS WITH FRIENDS". Działo się. Piękne kobiety na parkiecie, szalone tańce, kultowe przeboje... Zobacz zdjęcia.

Koronawirus nabiera rozpędu. W woj. śląskim przybyło 622 nowych przypadków zakażenia - najwięcej w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 9 798. To nowe dane podane przez Ministerstwo Zdrowia 30 października 2021 roku. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

ŚMIERTELNY WYPADEK. W piątek, 29 października, w Pyskowicach w powiecie gliwickim doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czwarta fala pandemii przyspiesza. W piątek 29 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 387 nowych przypadkach zakażenia na koronawirusa. To najwięcej od 24 kwietnia 2021 roku, a zarazem wzrost o 64 proc. w stosunku do ubiegłego piątku! Podczas trwającej IV fali pandemii, jeszcze dziennie aż tylko chorych nie było!

Pracownicy ochrony KWK Szczygłowice ujęli, a następnie przekazali wezwanym na miejsce policjantom, mężczyznę, który usiłował skraść katalizator z zaparkowanego przy kopalni samochodu. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu i odpowie karnie za swoje zuchwałe zachowanie.

Na cmentarzach w Gliwicach postawiono specjalne regały, na których możemy pozostawić niepotrzebne nam znicze. Jest to niewątpliwie rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

PILNE! Rozpoznajesz go? Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który trafił 12 września 2021 r. w Niemczech do szpitala. Wiadomo, że był obywatelem Polski.

Policjanci z Gliwic wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło w środę rano. W pobliżu ulicy Ciesielskiej w Ostropie osunął się grunt w głębokim i rozległym wykopie. Ziemia na kilka godzin przysypała pracownika, którego niestety nie udało się uratować.

Coraz więcej osób decyduje się na czworonożnego przyjaciela w domu. Dzięki temu zyskujemy nowego członka rodziny, który kocha nas bezgranicznie, ale także doskonałego towarzysza, który chroni przed depresją czy samotnością. Niestety, mając psa lub kota w domu, jesteśmy też narażeni na choroby, którymi możemy zarazić się od zwierzaków. Pamiętajmy jednak, że zwykle może to wynika z naszej nieostrożności czy zaniedbania.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjechał w środę, 27 października, do Centrum Pediatrii w Sosnowcu, by porozmawiać o reformie psychiatrii dziecięcej. Minister poruszył także temat czwartej fali koronawirusa i ewentualnych obostrzeń w czasie Wszystkich Świętych.

Nietypowe ciastka-piersi, można kupić przez trzy dni – od 26 do 29 października we wszystkich śląskich piekarniach Kłosa w woj. śląskim. Z każdej sprzedanej sztuki 3 złote firma przeznaczy na walkę z rakiem.

Licytacja domów! Aukcje komornicze organizowane przez Krajową Radę Komorniczą to zawsze okazja, by w atrakcyjnych cenach kupić np. dom. W woj. śląskim do wylicytowania w listopadzie 2021, jest m.in. 10 budynków. Najtańsze z nich kosztują już od 128 tys. złotych! Sprawdź oferty z listopada 2021 - wejdź w galerię.