Tygodniowy przegląd prasy (Gliwice, 12.09-18.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Gliwic

Przegląd tygodnia Gliwice od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

📢 Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2021 roku! Zobacz TOP 20 najczęściej nadawanych żeńskich imion Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2021 roku! Zastanawiacie się, jakie imię nadać dziecku? Zobaczcie, jak najczęściej rodzice nazywali swoje córki w pierwszej połowie 2021 roku. Portal dane.gov.pl opublikował zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych od stycznia do czerwca 2021 r.

📢 GIF wycofał sporo leków z aptek. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Są groźne! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował właśnie nową listę leków wycofanych z aptek. Na liście preparatów, które znikną z półek aptek, znalazły się między innymi niektóre serie popularnych medykamentów stosowanych w leczeniu przeziębienia. Wycofano także lek na arytmię oraz preparaty stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka!

📢 Ktoś wciąga dzieci do samochodu w Śląskiem... - czyli rzecz o miejskich legendach. TAKIE rzeczy potrafią wymyślić ludzie Srebrny samochód krążył w pobliżu szkoły w Rydułtowach, kierowca miał zaczepiać dzieci - takie zgłoszenie otrzymali w czwartek policjanci. Co ciekawe, to już kolejne w przeciągu kilku lat identyczne zgłoszenie w tym mieście. Rodzice przerażeni, miasto całe "huczy od plotek". Policja oczywiście sprawę sprawdza. To już kolejne miejska legenda? Podobne historie pojawiają się regularnie niemal w każdym mieście. Rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością, ale przekazywane z ust do ust przerażają mieszkańców. Poznajcie najbardziej wymyślone historie z naszego regionu, które co jakiś czas - w odświeżonych odsłonach - znów się u nas pokazują.

Tygodniowa prasówka 12.09-18.09.2021 Gliwice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gliwicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skutki uboczne po szczepieniach w woj. śląskim. Blisko 1 900 osób zgłosiło niepożądane objawy W całej Polsce do tej pory odnotowano ponad 15 tys. skutków ubocznych u osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19. W woj. śląskim 1 876 osób zgłosiło, że po szczepieniu wystąpiły u nich niepokojące objawy [dane do 17.09]. Większość z nich na szczęście miała jedynie łagodny charakter, niestety niektóre okazały się być poważne. Sprawdziliśmy, jakie dolegliwości zgłaszali zaszczepieni. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Jak internety śmieją się z Gliwic? Zobacz te MEMY. Jest zabawnie? GLIWICE. Może wy też się uśmiechniecie? Zobaczcie najlepsze MEMY o naszym mieście. Czy jest zabawnie? Co Internauci myślą o Gliwicach? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Co związanego z Gliwicami jest najbardziej zabawne? Cóż, jest cynicznie, gorzko i żartobliwie. Sprawdźcie sami! Kliknijcie w przycisk "zobacz galerię". Beka z Gliwic! 📢 Pensja minimalna 2022 wyższa niż planowano. Pracodawca nie może zapłacić mniej - wyliczenia netto [19.09.21 r.] Rząd zdecydował, ile wyniesie pensja minimalna w 2022 roku. Zgodnie z rozporządzeniem, "najniższa krajowa" od stycznia przyszłego roku wzrośnie o 210 złotych brutto. Jeśli w życie wejdą zmiany podatkowe przewidziane w programie "Nowy Ład", w kieszeniach najmniej zarabiających zostanie więcej pieniędzy. Ile wyniesie pensja minimalna netto? Jaka będzie minimalna stawka godzinowa? W galerii zamieszczamy wyliczenia dla płacy minimalnej oraz przykładowych wyższych wynagrodzeń.

📢 Okradli mieszkanie w Gliwicach. Zobacz zdjęcia podejrzanych. Policja prosi o pomoc Gliwice. Włamali się do mieszkania i dokonali kradzieży. Policja udostępniła ich wizerunki i prosi o pomoc w ujęciu sprawców. 📢 Jak wyglądała ulica Zwycięstwa w Gliwicach 10 lat temu? Zobaczcie, co się zmieniło! Pamiętacie ulicę Zwycięstwa w Gliwicach 10 lat temu? Dzięki usłudze Google Street View powędrowaliśmy do 2012 i 2013 roku. Co się zmieniło? A może znajdziecie się na zdjęciach? Kliknijcie w „zobacz galerię". 📢 Groźny incydent w Legendii. Po "spotkaniu łódek", uczestnicy doznali wielu obrażeń NOWE RELACJE 11 września w Legendii - Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie doszło do groźnego incydentu. Dyrekcja parku wyjaśnia je jako "spotkanie łódek", jednak w wyniku "spotkania" uczestnicy doznali wielu obrażeń. Pani Katarzyna, która opowiedziała nam o zdarzeniu, doznała skręcenia barku oraz odcinka kręgosłupa. Co tak naprawdę się tam stało?

📢 Pamiętacie imprezy w klubie disco polo w Żorach? To był najsłynniejszy klub w Śląskiem! Zobaczcie ZDJĘCIA W woj. śląskim przez kilka lat to miejsce było bardzo popularne. Grały tam największe gwiazdy disco polo, takie jak m.in. Boys, Piękni i Młodzi, Classic czy Łobuzy. Klub disco polo w Żorach zakończył swoją działalność pod koniec 2018 roku. Co tam się działo! Koncerty, wybory miss mokrego podkoszulka... - zobacz ZDJĘCIA. 📢 Brutalne pobicie w Gliwicach. 38-latka zabrano śmigłowcem do szpitala Brutalnie pobity mężczyzna, został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala na Śląsku. Podejrzany 42-latek z Gliwic trafił do policyjnego aresztu. 📢 Czerwone strefy w woj. śląskim? Raczej nie w tych miastach! Tutaj liczba zaszczepionych jest najwyższa Chętnych na szczepienie ubywa w szybkim tempie. Jest to niepokojące, bo w ostatnich dniach odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Sprawdziliśmy, w których gminach w województwie śląskim poziom zaszczepienia jest najwyższy. W tych miejscowościach czerwona strefa nie zostanie wprowadzona ze względu na poziom zaszczepienia i spodziewaną liczbę zakażonych w czasie czwartej fali koronawirusa.

📢 Ależ to była noc! Gliwicki Club 80 pełen pięknych kobiet i świetnej muzyki. Zobaczcie ZDJĘCIA! Piękne kobiety i fantastyczna muzyka. Zobaczcie zdjęcia z soboty, 4 września z gliwickiego Club 80 - odbyła się tam impreza NEVERENDING STORY. Kliknijcie w galerię. 📢 Te produkty spożywcze mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Nowe zaskakujące wyniki badań Produkty spożywcze, które zwiększają stan zapalny w całym ciele, są również przyczyną wzrostu ryzyka raka piersi. Nowe wyniki dużego badania mogą zaskoczyć. Oto pokarmy, które mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Być może masz je w swojej lodówce!

📢 Takie będą kwoty Czternastych Emerytur 2021. Oto wyliczenia wypłat, które pojawią się na kontach Jesienią tego roku seniorzy otrzymają kolejne dodatkowe świadczenie. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki".

📢 Wypadek przy Biedronce w Gliwicach. 81-letnia kobieta doznała obrażeń ciała, policja szuka świadków. NAGRANIE Wypadek w Gliwicach, przy Biedronce ul. Marzanki 21. I Komisariat Policji w naszym mieście prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania uszkodzenia ciała 81-latki. 📢 Knurów: Samochód wpadł do rowu. Groźny wypadek w pow. gliwickim. Ratownicy reanimowali kierowcę Groźny wypadek w Knurowie w pow. gliwickim. Do ciężkiego wypadku doszło przy ulicy Niepodległości. Kierujący pojazdem marki Hyundai i25 w wyniku czynników endogennych wpadł do rowu. Stan mężczyzny jest poważny. Na miejscu trwała reanimacja mężczyzny. Został on przetransportowany śmigłowcem do jednego ze szpitali. 📢 Wypadek dwóch TIRów na A4 w Gliwicach. Uwaga na korki w okolicy bramek Wypadek na A4 w Gliwicach. Do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło na autostradzie A4 w Gliwicach. Tir kilkaset metrów przed bramkami wjechał w tył drugiego samochodu ciężarowego. Kierowca, który spowodował wypadek, został przewieziony do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

📢 Najlepsi ginekolodzy w woj. śląskim! Polecają ich panie. Zobacz ten RANKING Najlepsi ginekolodzy na w woj. śląskim 2021. Ginekolog niewątpliwie jest bardzo ważnym specjalistą w życiu każdej kobiety. Do którego się więc udać w województwie śląskim? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i stworzyć mały ranking. Oparliśmy go na ocenach, jakie otrzymali lekarze od użytkowników, w popularnym serwisie ZnanyLekarz.pl. Kliknij w galerię i sprawdź ranking.

📢 Palmiarnia Miejska w Gliwicach z nowymi atrakcjami. Zobacz ZDJĘCIA. W kilka dni odwiedziło ją ponad 3 tysiące osób! Palmiarnia w Gliwicach bije własne rekordy popularności. Tylko w ciągu pierwszych kilku dni września, po przerwie spowodowanej remontem - odwiedziło to miejsce ponad 3 tysiące osób. Dlaczego walą tam tłumy? Przekonajcie się.

