Uderzał kota metalowym prętem, wszystko nagrywali telefonem. Sprawa trafiła już do prokuratury.

85-letni szef Playboya porzucony przed ślubem [ZDJĘCIA]

85-letni Hugh Hefner jest upokorzony, to on zmieniał panienki jak rękawiczki, teraz, tuż przed ślubem, opuściła go narzeczona. Tak go zaskoczyła, że nie było nawet czasu na zmianę okładki "Playboya".