Urocze zwierzaki ze schroniska w Gliwicach czekają na dom. Zobacz zdjęcia

Około 1000 zwierząt czeka na kochający dom

Obecnie w Schronisku w Gliwicach przebywa około 60 psów i 60 kotów oraz gołębie, którymi przez cała dobę opiekuje się piętnastu pracowników schroniska. Co roku do Schroniska przyjmowanych jest około 1000 zwierząt.

Wszystkie psy odbywają szkolenie

Warto wiedzieć, że psy przebywające w Schronisku objęte są programem „Lira”, który polega na szkoleniu w zakresie podstawowego posłuszeństwa, co zwiększa ich szanse na adopcję.