Uwaga, impreza jakiej jeszcze nie było! Potańcówka pod ratuszem. Przyjdź na rynek i zatańcz salsę i bachatę w samym sercu Gliwic! Danuta Pałęga

materiał organizatora

Zamknij oczy i wyobraź to sobie. Letni wieczór, Gliwicki rynek, ratusz, fontanna i dźwięki gorącej muzyki, podrywające do tańca… Przekonaliśmy Cię? Dołącz do akcji całe Gliwice tańczą pod ratuszem i zatrać się z tancerzami w egzotycznej sambie i bachacie!