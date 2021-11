Uwaga na utrudnienia w Gliwicach! Tym razem film Strzępy zablokował ruch w tunelu na DTŚ. Apelujemy do kierowców o ostrożność Martyna Urban

Arek Gola

Ekipa filmowa nowej produkcji "Strzępy" wybrała kolejną lokalizację do kręcenia w Gliwicach. Tym razem do nagrań wybrany tunel na Drogowej Trasie Średnicowej. Utrudnienia na tym odcinku potrwają od środy, 24 listopada od godziny 19 do czwartku do godziny 5. Apelujemy do kierowców o ostrożność! Jakimi drogami został wyznaczony objazd?