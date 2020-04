W Gliwicach będzie szpital jednoimienny. Jest decyzja ministerstwa

Dawny szpital "wojskowy", czyli obecnie jeden z budynków Szpitala Miejskiego nr 4, zostanie przekształcony w szpital jednoimienny. Decyzję w tej sprawie gliwicki szpital otrzymał w środę, 29 kwietnia, z Ministerstwa Zdrowia.

"Działania prowadzą do zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi. Liczba chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 stale się zwiększa, zaś Szpital jednoimienny zakaźny „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach nie ma możliwości zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom na terenie województwa śląskiego.

W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia liczby łóżek szpitalnych dedykowanych ww. pacjentom i rozszerzenia pomocy osobom na terenie województwa" - podkreślił w specjalnym piśmie podsekretarz stanu Janusz Cieszyński.

Pacjenci z dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego na obecność koronawirusa, którzy trafią do gliwickiej lecznicy, będą mogli liczyć na pełny zakres pomocy medycznej. Chodzi m.in. o: OIOM z możliwością podłączenia do respiratora. Dodatkowo dostosowane są sale obecnego oddziału wewnętrznego do leczenia z wykorzystaniem respiratora.