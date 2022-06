W Gliwicach rusza Letnie Kino Plenerowe. Seanse pod chmurką dla dzieci i dorosłych będą się odbywać przez całe wakacje Paweł Kurczonek

Są momenty, gdy nie do końca wiadomo co zaplanować na niedzielne popołudnie. Z jednej strony warto skorzystać z ładnej pogody i gdzieś wyjść, a z drugiej – po prostu chce się posiedzieć przed telewizorem po całym tygodniu pracy. A może połączyć jedno i drugie? 26 czerwca w Gliwicach wystartuje Letnie Kino Plenerowe. Leżaki, koce i dobry film – to brzmi jak plan!