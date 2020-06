W Klinice Chirurgii Onkologicznej w Gliwicach wykryto koronawirusa. Zarażonych jest 12 osób. Przyjęcia wstrzymane

Koronawirus w Klinice Chirurgii Onkologicznej w Gliwicach

Zakażenie zostało zdiagnozowane u 6 pacjentów i 6 członków personelu medycznego na jednym z trzech odcinków Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, gdzie leczeni są pacjenci z nowotworami przewodu pokarmowego. Odcinek ten jest odseparowany od dwóch pozostałych i ma oddzielną obsadę lekarsko-pielęgniarską.

Aby sprostać wymaganiom zapewnienia bezpieczeństwa i wysokim standardom jakości leczenia w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć również do dwóch pozostałych odcinków kliniki. Pacjenci, u których badania molekularne potwierdziły obecność koronawirusa SARS-CoV-2, są izolowani i zostaną przekazani do dalszego leczenia do szpitala jednoimiennego. Zakażeni pracownicy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi – objęci zostali izolacją pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Pozostałe kliniki i zakłady Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach pracują normalnie z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w Instytucie w czasie pandemii, tj. o noszeniu maseczki ochronnej, zachowywaniu bezpiecznego dystansu i dezynfekcji rąk. Na terenie szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin, ograniczamy wstęp osobom towarzyszącym pacjentom zgłaszającym się na badania i leczenie ambulatoryjne. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, którzy wymagają stałej opieki - informuje Narodowy Instytut Onkologii.