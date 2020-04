Palmy wielkanocne aż do nieba. Najsłynniejszy w kraju konkurs palm wielkanocnych odbywa się co roku w Lipnicy Murowanej. Tegoroczny - w plenerze nie odbędzie się, z powodu koronawirusa. Obejrzyjcie znakomite zdjęcia Zdzisława Dańca z edycji 2019.

Palmy wielkanocne aż do nieba. Najsłynniejszy w kraju konkurs palm wielkanocnych, odbywający się w Lipnicy Murowanej - ma tym roku swoją 62 odsłonę. Inną niż wszystkie dotychczasowe. Przez koronawirusa.



Ubiegłoroczny lipnicki konkurs palm i rękodzieła w Lipnicy podglądał z aparatem Zdzisław Daniec, gliwicki fotograf. Obejrzyjcie jego zdjęcia w galerii.



Lipnica Murowana w woj. małopolskim to miejsce wyjątkowe. Słynny konkurs palm wielkanocnych w Niedzielę Palmową nie ma sobie równych w całym kraju i ściąga do tej miejscowości każdego roku tłumy.



Najwyższa palma wielkanocna w ubiegłorocznej edycji, miała prawie 38 metrów wysokości, a jej twórcą był Andrzej Goryl.

Lokalni mieszkańcy od pokoleń wraz z rodzinami przygotowują palmy wielkanocne na konkurs.



Co roku pobijany jest rekord wysokości palmy, a sam konkurs odbywa się na Lipnickim Rynku w okolicach kolumny św. Szymona z Lipnicy.



Palmy tradycyjnie są wykonywane z wiklinowych gałęzi, wzmacnianych w środku świerkowymi kijami, oplatanych ozdobnie bibułkowymi, barwnymi kwiatami, zwieńczone są zielonymi gałązkami bukszpanu i baziami. Pracują nad poszczególnymi elementami całe rodziny.



Niestety, tradycję przerwał koronawirus - nie będzie tłumów, które co roku przyjeżdżają tu, aby oglądać efekt pracy uczestników konkursu i podziwiać ogromne palmy.

Organizatorzy jednak nie poddają się. I do samego konkursu - nie odstępują. Najsłynniejszy w kraju konkurs palm wielkanocnych, odbywający się w Lipnicy Murowanej - zastępuje w tym roku konkurs... internetowy.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.