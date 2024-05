W tych lokalach wyborczych w Gliwicach oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Gliwicach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Filia GODS Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych-Centrum 3. 0

Filia Nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

II Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące

Politechnika Śląska Centrum Badań nad Edukacją i Komunikacją

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Przedszkole Miejskie Nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

Przedszkole Miejskie Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11

Przedszkole Miejskie Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14

Przedszkole Miejskie Nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 2

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1

Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 29

Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9

Szkoła Podstawowa Nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 41 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 17

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Zespół Szkół Łączności

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania