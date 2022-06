Weekendowa rozrywka w Śląskiem? Palmiarnia Miejska w Gliwicach zaprasza! Czekają na Was egzotyczne rośliny i ogromne akwaria [ZDJĘCIA]

Palmiarnia Miejska w Gliwicach – egzotyczny świat w centrum miasta

Gliwicki obiekt zlokalizowany jest praktycznie w samym centrum miasta. Znajduje się w Parku im. Fryderyka Chopina przy ul. Aleksandra Fredry 6. Palmiarnia w Gliwicach jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:00-18:00. W weekendy drzwi do pawilonów otwierają się godzinę później. W poniedziałki palmiarnia jest nieczynna. Bilet wstępu dla rodziny z trójką dzieci kosztuje 30 zł. Dostępne są również bilety indywidualne i ulgowe.

Palmiarnia Miejska w Gliwicach – cztery pawilony o różnym klimacie

Pierwszym jest pawilon roślin użytkowych. Utrzymywany jest tu klimat subtropikalny, a rośliny zgromadzone w tej części palmiarni łączy, jak wskazuje nazwa pawilonu, jedna cecha – przydatność dla człowieka. Goście obiektu znajdą tu gatunki roślin, z których części, np. owoców, korzystają na co dzień. Następnie przejdziemy do części tropikalnej. Powietrze jest tu bardzo wilgotne, a temperatura nie spada nigdy poniżej 18 stopni Celsjusza. W tym miejscu, oprócz ogromu roślin, znajduje się kaskada i oczko wodne. Tu przekonamy się, że do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach zaglądamy nie tylko, by podziwiać egzotyczne drzewa i krzewy. W oczku wodnym pływają bowiem piranie, można tu również podziwiać pielęgnice pawiookie oraz sumy afrykańskie.

Trzeci pawilon – historyczny, gromadzi najstarsze rośliny, jakie rosną w palmiarni. Są również jednymi z najbardziej okazałych.