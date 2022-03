Wielkie tłumy na Targach Pracy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zobaczcie zdjęcia Magdalena Grabowska

Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii na Politechnice Śląskiej. Na to wydarzenie studenci czekali z niecierpliwością. To doskonała dla nich okazja, żeby zapoznać się z przyszłymi pracodawcami i rynkiem pracy. Byliście na targach? Zobaczcie czy nasz fotoreporter uchwycił Was na zdjęciach!