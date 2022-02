Wjechała w rodzinę na przejściu dla pieszych w Gliwicach. Miała... zamarznięte szyby

Gliwice. Wjechała w rodzinę na przejściu dla pieszych. Miała... zamarznięte szyby

Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 lutego, po godz. 18 w Gliwicach. 53-letnia kobieta jechała ul. Rybnicką od strony centrum samochodem marki Citroen. W pewnym momencie skręciła w ul. Kochanowskiego.

W tym czasie na oznakowanym przejściu znajdowała się czteroosobowa rodzina, która przechodziła na zielonym świetle. Piesi, widząc zbliżający się pojazd, w ostatnim momencie odskoczyli. Niestety, swojemu potrąceniu nie zdążył zapobiec 46-latek, który doznał urazu nogi.

Nagranie z kamer monitoringu wykazało, że 53-letnia kierująca miała pieszych w polu widzenia. Gdy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, okazało się, że... kobieta poruszała się samochodem z zamarzniętą przednią szybą.

Kierującej od razu zatrzymano prawo jazdy. Sprawa trafi teraz do sądu.

To najlepszy dowód, że jazda samochodem z zamarzniętymi szybami jest bardzo niebezpieczna. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie samochodu do podróży, to obowiązek każdego kierowcy i podstawa bezpieczeństwa na drodze.