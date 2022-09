Włamali się do samochodu żeby ukraść... pompkę do roweru? Kuriozalna interwencja na Koperniku OPRAC.: Danuta Pałęga

zdjęcie ilustracyjne / archiwum NM

Do kuriozalnej interwencji policjantów doszło w poniedziałek 26 września na Osiedlu Kopernika w Gliwicach. Dwaj mężczyźni włamali się do samochodu, żeby ukraść z niego... pompkę do roweru? Policja wyjaśni dokładne motywy działania złodziejaszków. Poza mandatem, czeka ich też odpowiedzialność karna.