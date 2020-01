Wstrząs w kopalni Knurów-Szczygłowice. Górnicy zostali wycofani z zagrożonego rejonu

W czwartek, 9 stycznia, około godz. 12:00 w kopalni Knurów-Szczygłowice miał miejsce wstrząs na głębokości ponad 900 metrów pod ziemią. Jego siła była zbliżona do 2,7 stopnia w skali Richtera.

- Z zagrożonego rejonu wycofanych zostało 30 górników. Wszystko przebiegło bezpiecznie i zgodnie z procedurami - informuje Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Żadnemu z członków załogi przebywającej pod ziemią nic się nie stało.

Wstrząs nie wywołał żadnych zniszczeń w rejonie wyrobiskach. JSW nie przewiduje konieczności wstrzymania eksploatacji ścian wydobywczych w okolicy, gdzie doszło do tąpnięcia. Kopalnia będzie pracowała bez przestojów.

Siłę wstrząsu odczuli jednak mieszkańcu Knurowa i okolicznych miejscowości. - Odebraliśmy w sumie 27 zgłoszeń dotyczących do wstrząsu. Żadne z nich nie dotyczyło jednak uszkodzeń, jakie miałby on wywołać na powierzchni. Oceniamy, że do nich po prostu nie doszło - dodaje Starzyński.