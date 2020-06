Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Gliwicach w 1 turze? Lista lokali wyborczych

Świbie: wybory bezpośrednie w dobie koronawirusa

W niewielkim Świbiu w gminie Wielowieś odbywają się właśnie (niedziela, 26 kwietnia) wybory do Rady Gminy. Mieszkańcy głosują tradycyjnie, do urn w lokalu wyborczym. Uprawnionych do głosowania jest ok. 313 osób. Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21.