Wybory prezydenckie w Gliwicach. Mieszkańcy wybierają nową władzę. Mówią: To nasz obowiązek

Wybory w Gliwicach: mieszkańcy wybierają prezydenta

Nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie zagłosować. Mieszkam tutaj i czuję, że powinnam to zrobić - powiedziała nam pani Zofia, którą spotkaliśmy w jednym z lokali wyborczych w Gliwicach. To właśnie dzisiaj, w niedzielę (5 stycznia), od godz. 7:00 mieszkańcy miasta mogą głosować w przedterminowych wyborach prezydenckich, by spośród czterech kandydatów wyłonić nową władzę.

Głosowanie potrwa do godz. 21:00, a obwodowe komisje wyborcze, których na terenie miasta jest łącznie aż 117, mieszczą się w tych samych lokalizacjach, gdzie zwykle oddają głosy w wyborach mieszkańcy Gliwic. I choć oficjalne dane frekwencyjne jeszcze nie są znane, to jak wynika z naszych obserwacji, do lokali wyborczych poszło sporo mieszkańców.

- Przełożyliśmy plany na weekend, by oddać głos w wyborach. To nasz obowiązek - mówi pan Grzegorz, który do lokalu przyszedł z żoną i dwiema córkami. - Chcemy pokazać dzieciom, że to ważne brać udział w tego typu wydarzeniach. Przy okazji zobaczą, jak wygląda cała procedura głosowania i może to ułatwi im sprawę, gdy same będą mogły głosować - tłumaczyła pani Beata, mama dziewczynek.