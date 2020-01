Wybory prezydenta Gliwic. WYNIKI - kiedy je poznamy?

Frankiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej, pokonał - przypomnijmy - w wyścigu do senackiej ławy ubiegającego się o reelekcję Krystiana Probierza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Od północy w piątek do końca głosowania, czyli do godz. 21 w niedzielę, 5 stycznia, obowiązuje cisza wyborcza.

Obecnie funkcję p.o. prezydenta miasta w wyborach przedterminowych pełni Janusz Moszyński powołany na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie swoje obowiązki sprawował do czasu przedterminowych wyborów prezydenta Gliwic. Ale jest także kandydatem do prezydenckiego fotela i sam w tych wyborach wystartuje.

Kandydaci na prezydenta Gliwic

Jest czterech kandydatów na prezydenta Gliwic w wyborach prezydenta miasta Gliwice (w kolejności alfabetycznej):