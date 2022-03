Wybuchy we Lwowie! Rano zawyły syreny, celem ataku był zakład przy lotnisku. W pobliżu są bloki mieszkalne K. Sikorski / red.

Wojna na Ukrainie. Dziś, w piątek 18 marca ok. 5.30, zawyły syreny we Lwowie i słychać było eksplozje. Kolejny już raz, Rosja zaatakowała w Ukrainie zachodniej! Kilka dni temu doszło do ataku na poligon w Jaworowie, w pobliżu granicy z Polską.