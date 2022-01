Wycieczki rowerowe do 8 km od Gliwic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Gliwic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gliwic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Gliwicach ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Gliwicach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Na Łężczok i Racibórz

Stopień trudności: 1

Dystans: 49,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 90 m

Suma zjazdów: 142 m

Darkos1967 poleca trasę rowerzystom z Gliwic

Trasa łatwa. W większości przebiega przez lasy. Największa atrakcja i przepiękne miejsce to rezerwat ptaków "Łężczok". A i Racibórz godny polecenia z Zamkiem Piastowskim i klimatycznym rynkiem.

