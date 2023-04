Wyłączenia prądu w Gliwicach. Sprawdź, gdzie nie będzie prądu 1.04

Planowane wyłączenia prądu w Gliwicach

Gliwice: Syriusza od 12 do 14.

3.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gliwice: Ułańska 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 i 19.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice: Płowiecka Od 1 do 13, Kosynierów Od 2 do 6, Szczecińska, Generała Władysława Andersa Od 15 do 31

3.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gliwice: Piastowska Od 1 do 3, Jana Kilińskiego Od 2 do 26

Od 11 do 13, Adama Asnyka Od 2 do 4, Jakuba Jasińskiego 6A,B.

3.04 od godz. 8:30 do 14:00

Gliwice: Mechaników 15, Spokojna 1, 2 i 3.

4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice: Liliowa, Lotników Od 5 do 33.

4.04 od godz. 8:30 do 14:00