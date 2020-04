Wymazobus w Gliwicach będzie zbierał próbki od poniedziałku

Gliwice chcą w ten sposób pomóc służbom sanitarnym, bardzo mocno obciążonym pracą, ale przede wszystkim chcą pomóc swoim mieszkańcom. Obecnie na pobranie wymazu w kierunku koronawirusa oczekuje się zbyt długo. Zdarza się, że kończy się okres kwarantanny, a gliwiczanie nie mogą wyjść z domu czy pójść do pracy, bo wciąż czekają na badanie i wynik testu.

Pobrane próbki trafią do przebadania do jednego ze specjalistycznych laboratoriów. Takie mieści się m.in. w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Specjalna karetka będzie docierać do osób skierowanych na kwarantannę w Gliwicach, wskazywanych wyłącznie bezpośrednio przez Sanepid. Wymaz do badania w kierunku koronawirusa pobierze specjalnie przeszkolony personel, zabezpieczony w środki ochrony osobistej. O takiej wizycie mieszkańcy zostaną poinformowani wcześniej telefonicznie.

– Dzięki zorganizowaniu wymazobusa mieszkańcy przebywający w domowej izolacji mają szansę na poznanie wyniku testu szybciej niż teraz. Będziemy pracować na dwie zmiany, od rana do wieczora. Z naszych doświadczeń wynika, że dziennie możemy pobrać wymazy od około 25 osób – mówi Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4.

Umowa między miastem a szpitalem zostanie zawarta na okres do końca maja, ale władze Gliwic deklarują, że wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej będzie przedłużana, a mobilny zespół do pobierania testów w kierunku koronawirusa będzie funkcjonował tak długo jak to możliwe i konieczne.