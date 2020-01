Wyniki wyborów w Gliwicach. Adam Neumann nowym prezydentem Gliwic

- Miasto jest w bardzo dobrej kondycji - urząd pracuje sprawnie, spółki pracują sprawnie. Dostrzegam potrzeby korekt, ale to 5-10 procent w stosunku do tego, jak Gliwice funkcjonowały do tej pory - uważa Neumann. - Są też zagrożenia, generalne zagrożenia dla samorządów, które nie ominą Gliwic. Mamy swojego senatora, którego praca będzie miała znaczenie w walce o samorządowy interes. Moi rywale mówili w trakcie kampanii: co innego samorząd, co innego polityka w Warszawie. To nie do końca prawda: pracujemy w określonych uwarunkowaniach politycznych, w których nie da się rozdzielić tych dwóch porządków, zwłaszcza, jeśli współpraca z administracją rządową nie układa się najlepiej. O to również zamierzam się upominać.

Zwycięstwo Neumanna to tak naprawdę kolejne zwycięstwo Frankiewicza. To właśnie obecny senator Koalicji Obywatelskiej "namaścił" Neumanna na swojego następcę w mieście.