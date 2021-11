Wypadek na autostradzie A4 w Gliwicach. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Droga jest zablokowana Martyna Urban

Uwaga kierowcy! Do wypadku doszło na A4 w Gliwicach, w kierunku Katowic. Samochód dostawczy nie dostosował się do warunków panujących na drodze i najechał na tył osobówki. Pasażer samochodu dostawczego z urazem kręgosłupa został przewieziony do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana.