Wypadek w Gliwicach. Mogło dojść do tragedii przez zamarzniętą szybę. Wjechała w rodzinę na pasach

Wielu kierowców zapomina bądź brakuje im czasu na odśnieżenie pojazdu. Grozi za to mandat, ale konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Nie inaczej stało się w tym przypadku. Ograniczona widoczność sprawiła, że doszło do groźnego wypadku, w którym swojemu potrąceniu nie zdążył zapobiec 46-latek, doznając urazu nogi.

Do wypadku doszło 5 lutego po 18.00. Jadąc ulicą Rybnicką od strony centrum, 53-letnia kobieta skręciła w ulicę Kochanowskiego. W tym czasie na oznakowanym przejściu znajdowała się czteroosobowa rodzina. Piesi, widząc zbliżający się pojazd, odskoczyli. Niestety nie wszystkim się to udało.

Jak widać na nagraniu pochodzącym z kamer monitoringu, kierująca miała pieszych w swoim polu widzenia, jednakże według ustaleń policji do wypadku doszło za sprawą zamarzniętej szyby. Sprawa trafi teraz do sądu, a kierującej od razu zatrzymano prawo jazdy. Brak widoczności doprowadził do kolizji i tym razem nauczka może okazać się bardzo kosztowna. Oprócz utraty czasu trzeba liczyć się z utratą pieniędzy i wzrostem ceny składki ubezpieczeniowej.