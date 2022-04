Wypadki w Gliwicach. Kobieta potrącona przez autobus, mężczyzna przez osobówkę

Do tych zdarzeń doszło we wtorek 5 kwietnia.

Około godziny 8.00, w zatoczce autobusowej przy ul. Dworcowej, doszło do kolizji autobusu z pieszą. Nieznana kobieta, która wpadła pod pojazd, nie chciała jednak powiadamiać służb i oddaliła się z miejsca zdarzenia. Kierowca, zgodnie z zasadami, powiadomił policję.

Do poważniejszego zdarzenia doszło zaś około godziny 6.30 przy ulicy Lipowej. Tu kierujący mazdą 50-latek nie zauważył pieszego, przechodzącego przez tzw. pasy. Doszło do potrącenia 61-latka, który stracił przytomność. Pogotowie ratunkowe udzieliło rannemu pomocy i przetransportowało go do szpitala. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Postępowanie w sprawie wypadku przeprowadzi teraz policja i prokuratura.