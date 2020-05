X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji zaprasza na dni otwarte w Światowym Dniu Stwardnienia Rozsianego

Dzięki temu projektowi osoby chore na stwardnienie rozsiane mogą zostać poddane około 3-miesięcznej terapii rehabilitacyjnej z wykorzystaniem między innymi takich specjalistycznych urządzeń jak egzoszkielet Ekso GT czy robot do reedukacji chodu G-EO szwajcarskiej firmy RehaTechnology.

Projekt kierowany jest także do pacjentów po przebytym udarze mózgu, które mają trudności z samodzielnym wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego, często mają problem z pionizacją i chodem, a nawet mogą wymagać ciągłej opieki. Projekt ma na celu przeprowadzenie terapii ukierunkowanej na poprawę chodu przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych.

Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponoszą kosztów rehabilitacji. Dodatkowo mogą wnioskować o bezpłatny dowóz na zajęcia rehabilitacyjne.

Poza konsultacjami kwalifikującymi do projektu unijnego w sobotę w centrum X-Rehab na pacjentów czekać będą rehabilitanci, którzy po przeprowadzeniu bezpłatnej konsultacji mogą zaproponować specjalistyczną terapię w schorzeniach neurologicznych.

Jest również możliwość odbycia konsultacji ortopedycznych. Konsultacje będą przeprowadzane przez fizjoterapeutę, który pomoże pacjentowi ukierunkować leczenie.

Jeśli pacjenci są zainteresowani konsultacjami powinni zadzwonić pod numer 32 33 891 09 lub 32 33 891 10, aby umówić się na konkretna godzinę.

Centrum Rehabilitacji mieści się przy ul. Szparagowej 19 w Gliwicach.