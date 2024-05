Za nami Dzień Bez... Prezerwatywy! Świętowałeś czy nie? Zobacz te niegrzeczne MEMY o prezerwatywach i nie tylko! red

Nie wiadomo, kto ani dlaczego ustanowił 28 maja Dniem bez Prezerwatywy. Jednak każdego, kto chciałby taki dzień świętować, przestrzegamy: to może nie być bezpieczny pomysł. Co ciekawe, same kondomy stały się powszechnie dostępne ok. 300 lat temu i od tego czasu na ogólnoświatowy dzień bez prezerwatywy nie ma co liczyć. A jak o tym nietypowym święcie mówią w internecie? Zobaczcie te MEMY!