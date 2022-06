Zaczarowany park w sercu Gliwic. Znasz to miejsce? Mieszkańcy je uwielbiają! Zobacz ZDJĘCIA Danuta Pałęga

Nie trzeba wyjeżdżać z Gliwic, żeby znaleźć ten zaczarowany zakątek, ukryty wśród zieleni drzew i traw. Szum fontanny wodnej, śpiew ptaków, cisza i spokój. To wszystko zaledwie 10 minut od centrum miasta! Znasz to miejsce? Jeżeli jeszcze nie, nasze zdjęcia na pewno zachęcą Cię do jego odwiedzenia.